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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 12:14
Додано: Нед 22 січ, 2023 15:08
и тут айтишники
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:37
не позволяют, бо нема грошей
кстати, по %% неплохая прогнозная метрика
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:20
Регулятор допустив до обігу канадські облігації на підтримку України
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку допустила облігації (Ukraine Sovereignty Bond), випущені урядом Канади, до обігу на території України.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Ініціатор подання заяви на допуск цінних паперів іноземного емітента - ПАТ "Національний депозитарій України".
"Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати Україну, урядом Канади випущено п’ятирічні облігації на суму 500 мільйонів доларів, деномінованих в канадських доларах.
Кошти спрямовані на підтримку уряду України, шляхом надання основних послуг українцям, таких як: пенсії, закупівля палива перед зимою та відновлення енергетичної інфраструктури тощо", - нагадали в Комісії.
Канадці, які беруть участь в Ukraine Sovereignty Bond, фактично купують звичайні облігації уряду Канади зі ставкою 3,245%. Щоб забезпечити інвесторам впевненість у безпеці їх коштів, Ukraine Sovereignty Bond також мають кредитний рейтинг Канади ААА.
Дата погашення облігацій - 24.08.2027 у День Незалежності України.
Додано: Чет 26 січ, 2023 18:28
Re: Ринок ОВДП
купить можно в Украине
перевести за кордон наверное нельзя
нормальная тема если у кого-то миллионы которые иначе не обезопасить
на крайняк отдаст уряд Канады наследникам в Канаде
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:07
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:31
M-A-X
што? а нашо мін.фін бере в доларах кредити? як він потім платить пенсії?
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:45
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:52
в том, что зарплату своим военным платит украинский бюджет, а зарплату гражданским бюджетникам спонсируют иностранцы
брюки теже только карманы разные
но как бы этичнее чем платить военным другого государства
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