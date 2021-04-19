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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 29 січ, 2023 11:04
Цифри по ОВДП від НБУ
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greenozon
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- З нами з: 01.06.14
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Додано: Пон 30 січ, 2023 12:32
сьогодні Bond.ua пропонує 25 рік 204150 по 26% https://bond.ua/#quote
ОВДП 02/25
UA4000204150
2025-02-26
26%
931.49 грн
2023-01-30
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greenozon
-
-
- Повідомлень: 14641
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
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1
1
3
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:33
нада брать )
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lamal
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V2