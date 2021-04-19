RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:04

Цифри по ОВДП від НБУ

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 14659
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:32

сьогодні Bond.ua пропонує 25 рік 204150 по 26% https://bond.ua/#quote

ОВДП 02/25
UA4000204150
2025-02-26
26%
931.49 грн
2023-01-30
greenozon
 
Повідомлень: 14659
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:33

Re: Ринок ОВДП

нада брать )
lamal
 
Повідомлень: 224
З нами з: 11.03.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:21

  greenozon написав:сьогодні Bond.ua пропонує 25 рік 204150 по 26% https://bond.ua/#quote

ОВДП 02/25
UA4000204150
2025-02-26
26%
931.49 грн
2023-01-30

А есть калькулятор на банковский процент?
M-A-X
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 08.10.15
Подякував: 745 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:02

  lamal написав:нада брать )


аукціон невиданої щедрості завершився :)

ОВДП 02/25
UA4000204150
2025-02-26
21%
1000.46 грн
2023-02-02
greenozon
 
Повідомлень: 14659
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:26

  greenozon написав:
  lamal написав:нада брать )


аукціон невиданої щедрості завершився :)

ОВДП 02/25
UA4000204150
2025-02-26
21%
1000.46 грн
2023-02-02

це добре ) бо я свої в березні почну продавати ..
lamal
 
Повідомлень: 224
З нами з: 11.03.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 377378379380
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 52514
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6135)
03.02.2023 21:40
Ринок ОВДП (3796)
03.02.2023 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.