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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:04

Цифри по ОВДП від НБУ

Зображення
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:32

сьогодні Bond.ua пропонує 25 рік 204150 по 26% https://bond.ua/#quote

ОВДП 02/25
UA4000204150
2025-02-26
26%
931.49 грн
2023-01-30
greenozon
 
Повідомлень: 14664
З нами з: 01.06.14
Подякував: 298 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:33

Re: Ринок ОВДП

нада брать )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:21

  greenozon написав:сьогодні Bond.ua пропонує 25 рік 204150 по 26% https://bond.ua/#quote

ОВДП 02/25
UA4000204150
2025-02-26
26%
931.49 грн
2023-01-30

А есть калькулятор на банковский процент?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:02

  lamal написав:нада брать )


аукціон невиданої щедрості завершився :)

ОВДП 02/25
UA4000204150
2025-02-26
21%
1000.46 грн
2023-02-02
greenozon
 
Повідомлень: 14664
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 1379 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:26

  greenozon написав:
  lamal написав:нада брать )


аукціон невиданої щедрості завершився :)

ОВДП 02/25
UA4000204150
2025-02-26
21%
1000.46 грн
2023-02-02

це добре ) бо я свої в березні почну продавати ..
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:29

Здравствуйте форумчане Как считаете лучше по 20 процентов разместиться до 27 года или до октября этого по 18?Будут ли рости ставки?Обычно при учетной 25 ставки по облигациям должны быть чуть выше. Спасибо
.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:41

  Вадимка написав:Здравствуйте форумчане Как считаете лучше по 20 процентов разместиться до 27 года или до октября этого по 18?Будут ли рости ставки?Обычно при учетной 25 ставки по облигациям должны быть чуть выше. Спасибо
.

я би вибирав коротші на 20% нових ОВДП до портфеля
UA4000204150 26.02.2025 22,00
і на 80% нових ОВДП ще коротших
UA4000200885 19.04.2023 15,00
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:04

flyman Спасибо.Понял
Вадимка
 
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