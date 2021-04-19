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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 12:32
сьогодні Bond.ua пропонує 25 рік 204150 по 26%
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:33
Re: Ринок ОВДП
нада брать )
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:21
А есть калькулятор на банковский процент?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:02
Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:26
Додано: Сер 15 лют, 2023 13:29
Здравствуйте форумчане Как считаете лучше по 20 процентов разместиться до 27 года или до октября этого по 18?Будут ли рости ставки?Обычно при учетной 25 ставки по облигациям должны быть чуть выше. Спасибо
.
Додано: Сер 15 лют, 2023 13:41
я би вибирав коротші на 20% нових ОВДП до портфеля
UA4000204150 26.02.2025 22,00
і на 80% нових ОВДП ще коротших
UA4000200885 19.04.2023 15,00
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