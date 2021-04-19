|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:23
V2
поідеї завтра, якшо мін.фін виплатив
-
adj
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:24
adj
Дякую!
Для експерименту взяв таку саму облігацію в Сенса - кошти вже на рахунку!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7807
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:33
V2 написав:adj
Дякую!
Для експерименту взяв таку саму облігацію в Сенса - кошти вже на рахунку!
Сенс має сенс!
І як дохідність, де ліпша вийшла?
Які комісії сенса?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30664
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 2614 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|52671
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2