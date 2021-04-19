V2
поідеї завтра, якшо мін.фін виплатив
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:24
adj
Дякую!
Для експерименту взяв таку саму облігацію в Сенса - кошти вже на рахунку!
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:33
Додано: Чет 16 лют, 2023 08:49
Додано: Чет 16 лют, 2023 09:38
В Сенса була трішки краща дохідність та зарахування коштів ввечері.
В ICU кошти доступні зранку.
Загалом, дві компанії відпрацювали добре.
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