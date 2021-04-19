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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:23

V2
поідеї завтра, якшо мін.фін виплатив
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 21:24

adj
Дякую!
Для експерименту взяв таку саму облігацію в Сенса - кошти вже на рахунку!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:33

  V2 написав:adj
Дякую!
Для експерименту взяв таку саму облігацію в Сенса - кошти вже на рахунку!

Сенс має сенс!

І як дохідність, де ліпша вийшла?
Які комісії сенса?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 08:49

  adj написав:V2
поідеї завтра, якшо мін.фін виплатив

і якщо їх вебсервіс буде живим, а не мертвим (наразі "технічні роботи")

з.і.
вже працює і можна виводити
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 09:38

  flyman написав:
  V2 написав:adj
Дякую!
Для експерименту взяв таку саму облігацію в Сенса - кошти вже на рахунку!

Сенс має сенс!

І як дохідність, де ліпша вийшла?
Які комісії сенса?


В Сенса була трішки краща дохідність та зарахування коштів ввечері.
В ICU кошти доступні зранку.

Загалом, дві компанії відпрацювали добре.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:05

  V2 написав:
  flyman написав:
  V2 написав:adj
Дякую!
Для експерименту взяв таку саму облігацію в Сенса - кошти вже на рахунку!

Сенс має сенс!

І як дохідність, де ліпша вийшла?
Які комісії сенса?


В Сенса була трішки краща дохідність та зарахування коштів ввечері.
В ICU кошти доступні зранку.

Загалом, дві компанії відпрацювали добре.

я от позавчора ті самі папери з погашенням на середину квітня бачив в Сенса 15% в ІСУ десь біля11%.
Тому цікаво, не один день різниці, а чи не спостерігалася вища дохідність.
І чи є які комісії в Сенса?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:07

Re: Ринок ОВДП

  flyman написав:І чи є які комісії в Сенса?
В Сенсі немає ніяких коміс за ОВДП, розміщення від 1 обліжки.
Amethyst
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