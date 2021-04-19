|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 лют, 2023 18:27
Amethyst написав: greenozon написав:
в Сенсі % по ОВДП не конкуренті, банк багато собі в премію закладає
в ICU кращі ціни (%) і теж 0 комісій
Я обламався реєструватися в ICU, надсилати копії, щось підтверджувати.. 2 доби
В універі такий же жах.
-
Це я
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 07.02.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 11:52
Всюди довга реєстрація добре коли через ЕЦП можна документи підписати, а буває що і ЕЦП не приймають і треба паперові відправляти, підписані
-
adj
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|52730
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2