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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 18:27

  Amethyst написав:
  greenozon написав:в Сенсі % по ОВДП не конкуренті, банк багато собі в премію закладає
в ICU кращі ціни (%) і теж 0 комісій

Я обламався реєструватися в ICU, надсилати копії, щось підтверджувати.. 2 доби :)

В універі такий же жах.
Це я
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 11:52

Re: Ринок ОВДП

Всюди довга реєстрація добре коли через ЕЦП можна документи підписати, а буває що і ЕЦП не приймають і треба паперові відправляти, підписані
adj
 
Повідомлень: 157
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