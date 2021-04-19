В універі такий же жах.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 лют, 2023 18:27
Додано: Нед 19 лют, 2023 11:52
Re: Ринок ОВДП
Всюди довга реєстрація добре коли через ЕЦП можна документи підписати, а буває що і ЕЦП не приймають і треба паперові відправляти, підписані
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:22
Re: Ринок ОВДП
наприклад?
в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг
для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?
А загалом згідний - немає ідеального посередника
все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів
я спостерігаю за
- Сенс
- ПФТС
- ICU
- Wotan (=Універ)
- Bond
- УБ
- ПБ
#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)
Додано: Пон 20 лют, 2023 11:11
greenozon я не можу навести вам приклад операцій які я вже здійснив колись бо не скрінив пропозиції сенсу і ІСУ на той момент. Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу. За останні три місяці двічі купував саме в сенсі - пропонованих ним коротких паперів у ісу просто не було - доходність мене більш ніж влаштовувала. Одного разу за цей же час купив папери у ІСУ.
Мети змінити вашу точку зору не маю - не хочете не вірте - справа ваша
Додано: Пон 20 лют, 2023 11:20
та немає про що спорити, ситуація динамічна щодня
але Альфа (Сенс) на початку свого сервісу таке враження трішки демпінгувала тому пропонувала кращі ціни на бумаги
зараз я такого не спостерігаю
зазвичай порівнюю по бумазі 25го року (150 ісін)
можете самі порівняти
Додано: Пон 20 лют, 2023 11:43
везунчик, до активної фази БТ мінімум два тижні, зато не треба їхати до Києва/офіса
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