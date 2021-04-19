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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 18:27

  Amethyst написав:
  greenozon написав:в Сенсі % по ОВДП не конкуренті, банк багато собі в премію закладає
в ICU кращі ціни (%) і теж 0 комісій

Я обламався реєструватися в ICU, надсилати копії, щось підтверджувати.. 2 доби :)

В універі такий же жах.
Це я
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 11:52

Re: Ринок ОВДП

Всюди довга реєстрація добре коли через ЕЦП можна документи підписати, а буває що і ЕЦП не приймають і треба паперові відправляти, підписані
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:22

Re: Ринок ОВДП

  Alien написав:В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни.

наприклад?

в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг
для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?

А загалом згідний - немає ідеального посередника
все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів

я спостерігаю за
- Сенс
- ПФТС
- ICU
- Wotan (=Універ)
- Bond
- УБ
- ПБ

#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:11

greenozon я не можу навести вам приклад операцій які я вже здійснив колись бо не скрінив пропозиції сенсу і ІСУ на той момент. Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу. За останні три місяці двічі купував саме в сенсі - пропонованих ним коротких паперів у ісу просто не було - доходність мене більш ніж влаштовувала. Одного разу за цей же час купив папери у ІСУ.
Мети змінити вашу точку зору не маю - не хочете не вірте - справа ваша
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:20

та немає про що спорити, ситуація динамічна щодня
але Альфа (Сенс) на початку свого сервісу таке враження трішки демпінгувала тому пропонувала кращі ціни на бумаги
зараз я такого не спостерігаю
зазвичай порівнюю по бумазі 25го року (150 ісін)
можете самі порівняти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:43

  Amethyst написав:
  greenozon написав:в Сенсі % по ОВДП не конкуренті, банк багато собі в премію закладає
в ICU кращі ціни (%) і теж 0 комісій

Я обламався реєструватися в ICU, надсилати копії, щось підтверджувати.. 2 доби :)

везунчик, до активної фази БТ мінімум два тижні, зато не треба їхати до Києва/офіса
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:22

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:зазвичай порівнюю по бумазі 25го року (150 ісін)

Ключова вiдмiннiсть у нас з вами поляга мабуть саме в цьому - ви дивитесь довгий термiн, а я маючи оперативну гривню - намагаюсь її прилаштувати на 1,5-3 мiс. тому й звертаю увагу лише на короткостроковi пропозицiї. А там ситуативно може скластись будь-яка картина.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:01

цікаве спостереження -
по якісь причині сьогоді пішла в гору по доходності бумага 218531
погашення 2024.5
25%
є й більше

https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=218531
greenozon
 
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