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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:46

  greenozon написав:
  Alien написав:В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни.

наприклад?

в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг
для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?

А загалом згідний - немає ідеального посередника
все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів

я спостерігаю за
- Сенс
- ПФТС
- ICU
- Wotan (=Універ)
- Bond
- УБ
- ПБ

#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)

як купити у #2 ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:06

  J написав:
  Alien написав:,Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу.,

А якщо ви одного разу побачите, що в ІСУ умови краще,
як ви переведете гроші з Сенсу в ІСУ якщо у них ліміт на СЕП 200к в місяць ?

ліміт є ліміт, тому шукаємо обходи
- завести більше карт (якщо ліміт вище на 1 картку)
- завести поточний рахунок
- додати в пул банків інший. де нема 200К ліміту в місяьц
- ще щось
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:08

  J написав:
  greenozon написав:
  Alien написав:В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни.

наприклад?

в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг
для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?

А загалом згідний - немає ідеального посередника
все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів

я спостерігаю за
- Сенс
- ПФТС
- ICU
- Wotan (=Універ)
- Bond
- УБ
- ПБ

#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)

як купити у #2 ?


дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:41

  greenozon написав:,

дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює

ICU таке зможе зробити чи відфутболить у додаток ?
J
 
Повідомлень: 5711
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