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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 380381382383 Додано: Пон 20 лют, 2023 13:46 greenozon написав: Alien написав: В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни. В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни.

наприклад?



в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг

для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?



А загалом згідний - немає ідеального посередника

все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів



я спостерігаю за

- Сенс

- ПФТС

- ICU

- Wotan (=Універ)

- Bond

- УБ

- ПБ



#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію) наприклад?в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумагдля прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?А загалом згідний - немає ідеального посередникавсе дуже ситуативно і залежить від багатьох факторівя спостерігаю за- Сенс- ПФТС- ICU- Wotan (=Універ)- Bond- УБ- ПБ#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)

як купити у #2 ? як купити у #2 ? J Повідомлень: 5719 З нами з: 19.01.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лют, 2023 14:06 J написав: Alien написав: ,Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу., ,Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу.,

А якщо ви одного разу побачите, що в ІСУ умови краще,

як ви переведете гроші з Сенсу в ІСУ якщо у них ліміт на СЕП 200к в місяць ? А якщо ви одного разу побачите, що в ІСУ умови краще,як ви переведете гроші з Сенсу в ІСУ якщо у них ліміт на СЕП 200к в місяць ?

ліміт є ліміт, тому шукаємо обходи

- завести більше карт (якщо ліміт вище на 1 картку)

- завести поточний рахунок

- додати в пул банків інший. де нема 200К ліміту в місяьц

- ще щось ліміт є ліміт, тому шукаємо обходи- завести більше карт (якщо ліміт вище на 1 картку)- завести поточний рахунок- додати в пул банків інший. де нема 200К ліміту в місяьц- ще щось greenozon Повідомлень: 14688 З нами з: 01.06.14 Подякував: 302 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лют, 2023 14:08 J написав: greenozon написав: Alien написав: В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни. В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни.

наприклад?



в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг

для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?



А загалом згідний - немає ідеального посередника

все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів



я спостерігаю за

- Сенс

- ПФТС

- ICU

- Wotan (=Універ)

- Bond

- УБ

- ПБ



#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію) наприклад?в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумагдля прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?А загалом згідний - немає ідеального посередникавсе дуже ситуативно і залежить від багатьох факторівя спостерігаю за- Сенс- ПФТС- ICU- Wotan (=Універ)- Bond- УБ- ПБ#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)

як купити у #2 ? як купити у #2 ?



дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює greenozon Повідомлень: 14688 З нами з: 01.06.14 Подякував: 302 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лют, 2023 14:41 greenozon написав: ,



дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює

ICU таке зможе зробити чи відфутболить у додаток ? ICU таке зможе зробити чи відфутболить у додаток ? J Повідомлень: 5719 З нами з: 19.01.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лют, 2023 15:41 J написав: Alien написав: ,Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу., ,Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу.,

А якщо ви одного разу побачите, що в ІСУ умови краще,

як ви переведете гроші з Сенсу в ІСУ якщо у них ліміт на СЕП 200к в місяць ? А якщо ви одного разу побачите, що в ІСУ умови краще,як ви переведете гроші з Сенсу в ІСУ якщо у них ліміт на СЕП 200к в місяць ?

Чесно кажучи такі обсяги в гривні для мене це більше ніж "оперативна" гривня. Тому я краще їх би на каруселях покатав би. Втім в мене у ІСУ не тільки рахунок Сенса зареєстрований як такий з якого я можу перераховувати кошти. Є ще Моно та Спорт. Це якщо зненацька буде потреба перерахувати більше коштів. Втім поки потреби не було Чесно кажучи такі обсяги в гривні для мене це більше ніж "оперативна" гривня. Тому я краще їх би на каруселях покатав би. Втім в мене у ІСУ не тільки рахунок Сенса зареєстрований як такий з якого я можу перераховувати кошти. Є ще Моно та Спорт. Це якщо зненацька буде потреба перерахувати більше коштів. Втім поки потреби не було Alien Повідомлень: 1416 З нами з: 12.01.20 Подякував: 46 раз. Подякували: 359 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 09:22



свіжі дані від НБУ greenozon Повідомлень: 14688 З нами з: 01.06.14 Подякував: 302 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 380381382383 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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