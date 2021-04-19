Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 20 лют, 2023 13:46
greenozon написав: Alien написав:
В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни.
наприклад?
в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг
для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?
А загалом згідний - немає ідеального посередника
все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів
я спостерігаю за
- Сенс
- ПФТС
- ICU
- Wotan (=Універ)
- Bond
- УБ
- ПБ
#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)
як купити у #2 ?
J
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:06
J написав: Alien написав:
,Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу.,
А якщо ви одного разу побачите, що в ІСУ умови краще,
як ви переведете гроші з Сенсу в ІСУ якщо у них ліміт на СЕП 200к в місяць ?
ліміт є ліміт, тому шукаємо обходи
- завести більше карт (якщо ліміт вище на 1 картку)
- завести поточний рахунок
- додати в пул банків інший. де нема 200К ліміту в місяьц
- ще щось
greenozon
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:08
J написав: greenozon написав: Alien написав:
В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни.
наприклад?
в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг
для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?
А загалом згідний - немає ідеального посередника
все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів
я спостерігаю за
- Сенс
- ПФТС
- ICU
- Wotan (=Універ)
- Bond
- УБ
- ПБ
#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)
як купити у #2 ?
дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює
greenozon
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:41
greenozon написав:
,
дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює
ICU таке зможе зробити чи відфутболить у додаток ?
J
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Додано: Пон 20 лют, 2023 15:41
J написав: Alien написав:
,Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу.,
А якщо ви одного разу побачите, що в ІСУ умови краще,
як ви переведете гроші з Сенсу в ІСУ якщо у них ліміт на СЕП 200к в місяць ?
Чесно кажучи такі обсяги в гривні для мене це більше ніж "оперативна" гривня. Тому я краще їх би на каруселях покатав би. Втім в мене у ІСУ не тільки рахунок Сенса зареєстрований як такий з якого я можу перераховувати кошти. Є ще Моно та Спорт. Це якщо зненацька буде потреба перерахувати більше коштів. Втім поки потреби не було
Alien
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Додано: Чет 23 лют, 2023 09:22
свіжі дані від НБУ
greenozon
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