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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 381382383384>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:46

  greenozon написав:
  Alien написав:В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни.

наприклад?

в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг
для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?

А загалом згідний - немає ідеального посередника
все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів

я спостерігаю за
- Сенс
- ПФТС
- ICU
- Wotan (=Універ)
- Bond
- УБ
- ПБ

#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)

як купити у #2 ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:06

  J написав:
  Alien написав:,Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу.,

А якщо ви одного разу побачите, що в ІСУ умови краще,
як ви переведете гроші з Сенсу в ІСУ якщо у них ліміт на СЕП 200к в місяць ?

ліміт є ліміт, тому шукаємо обходи
- завести більше карт (якщо ліміт вище на 1 картку)
- завести поточний рахунок
- додати в пул банків інший. де нема 200К ліміту в місяьц
- ще щось
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:08

  J написав:
  greenozon написав:
  Alien написав:В Сенсі періодично є папери яких немає в ІСУ у тому числі з привабливою дохідністю. Особливо на короткі терміни.

наприклад?

в ICU на початку торгової сесії (11-12) бувають десятки різних типів бумаг
для прикладу - 2023.11 можна по 18 брати, що пропонує Альфа?

А загалом згідний - немає ідеального посередника
все дуже ситуативно і залежить від багатьох факторів

я спостерігаю за
- Сенс
- ПФТС
- ICU
- Wotan (=Універ)
- Bond
- УБ
- ПБ

#2 поза конкуренцією, але це не безкоштовно (зазвичай 200 грн за транзакцію)

як купити у #2 ?


дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:41

  greenozon написав:,

дати своєму брокеру розпорядження на купівлю бажаного паперу на біржі ПФТС (бажано не дуже пізно, біржа десь до 16 - 16 30 працює

ICU таке зможе зробити чи відфутболить у додаток ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:41

  J написав:
  Alien написав:,Я маю верифіковану обліковку в ІСУ тому коли хочу купити певний папір порівнюю пропозиції і їх і сенсу.,

А якщо ви одного разу побачите, що в ІСУ умови краще,
як ви переведете гроші з Сенсу в ІСУ якщо у них ліміт на СЕП 200к в місяць ?

Чесно кажучи такі обсяги в гривні для мене це більше ніж "оперативна" гривня. Тому я краще їх би на каруселях покатав би. Втім в мене у ІСУ не тільки рахунок Сенса зареєстрований як такий з якого я можу перераховувати кошти. Є ще Моно та Спорт. Це якщо зненацька буде потреба перерахувати більше коштів. Втім поки потреби не було
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:22

свіжі дані від НБУ

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:24

Ситуація на вторинному ринку з погляду НБУ

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:34

Re: Ринок ОВДП

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у какого брокера можно зарегистрироваться удаленно для покупки овгз.Покупаю через Сенс ,но там нет всех облигаций.Хотелось бы иметь альтернативу.Спасибо
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:44

  Вадимка написав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у какого брокера можно зарегистрироваться удаленно для покупки овгз.Покупаю через Сенс ,но там нет всех облигаций.Хотелось бы иметь альтернативу.Спасибо

ICU, bond UA,там достатньо овдп та хороші %, проте реєстрація займає певний час
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:55

  Вадимка написав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у какого брокера можно зарегистрироваться удаленно для покупки овгз.Покупаю через Сенс ,но там нет всех облигаций.Хотелось бы иметь альтернативу.Спасибо

ICU відкривав рахунки віддалено (зараз не знаю яка черга на відкриття повноцінного рахунку).
Їхні доступні облігації на сьогодні https://i.imgur.com/6pDcExV.png
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adj
 
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