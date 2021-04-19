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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:35
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Вадимка
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Додано: Сер 01 бер, 2023 17:36
Добрый вечер. А котировки по облигациям ICU выкладывает где-то онлайн в свободном доступе? Можно попросить выложить, если у кого-то имеются?
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spiridonwot
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V2