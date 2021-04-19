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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 бер, 2023 17:36
Re: Ринок ОВДП
Добрый вечер. А котировки по облигациям ICU выкладывает где-то онлайн в свободном доступе? Можно попросить выложить, если у кого-то имеются?
Додано: Сер 01 бер, 2023 19:35
spiridonwot А там же есть ссылка на них.
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:51
Найшвидше і найпростіше мабуть через додаток Дія
вона є посередником між деякими банками та брокерами
за сервіс комісій не бере
Реєстрація і верифікація в брокерів може зайняти певний час.. короче як повезе
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 02 бер, 2023 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:54
ICU в публічному доступі свої котіроввки не викладає, лише у власній онлайн площадці (веб) чи додаток на телефоні
котіровки динамічні, якісь бумаги можуть додаватись на протязі дня, якісь розпродуватись, проте ціна - фіксована на цілий день
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