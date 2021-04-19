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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:35

Спасибо всем кто ответил
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:36

Re: Ринок ОВДП

Добрый вечер. А котировки по облигациям ICU выкладывает где-то онлайн в свободном доступе? Можно попросить выложить, если у кого-то имеются?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:35

spiridonwot А там же есть ссылка на них.https://i.imgur.com/6pDcExV.png
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:51

  Вадимка написав:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у какого брокера можно зарегистрироваться удаленно для покупки овгз.Покупаю через Сенс ,но там нет всех облигаций.Хотелось бы иметь альтернативу.Спасибо



Найшвидше і найпростіше мабуть через додаток Дія
вона є посередником між деякими банками та брокерами
за сервіс комісій не бере
https://mind.ua/publications/20248448-i ... nstrukciya

Реєстрація і верифікація в брокерів може зайняти певний час.. короче як повезе
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 02 бер, 2023 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:54

  spiridonwot написав:Добрый вечер. А котировки по облигациям ICU выкладывает где-то онлайн в свободном доступе? Можно попросить выложить, если у кого-то имеются?


ICU в публічному доступі свої котіроввки не викладає, лише у власній онлайн площадці (веб) чи додаток на телефоні

котіровки динамічні, якісь бумаги можуть додаватись на протязі дня, якісь розпродуватись, проте ціна - фіксована на цілий день
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:26

Re: Ринок ОВДП

Спасибо за ссылочку и разъяснения.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:49

Re: Ринок ОВДП

щось не можу в ICU трейд зайти , коди по смс приходять , а далі не пускає ... в когось теж так ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:53

lamal так, те саме було вдень - так і не зайшов
як тільки сесія відкрилась, так сайт і підвис
bor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:49

ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:02

  J написав:ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.

краще хай ОЗДП запропонують
18-20% поточна вартість
greenozon
 
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