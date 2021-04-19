Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 бер, 2023 14:35
Спасибо всем кто ответил
Вадимка
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Додано: Сер 01 бер, 2023 17:36
Добрый вечер. А котировки по облигациям ICU выкладывает где-то онлайн в свободном доступе? Можно попросить выложить, если у кого-то имеются?
spiridonwot
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:35
spiridonwot
А там же есть ссылка на них.
https://i.imgur.com/6pDcExV.png
Вадимка
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:51
Вадимка написав:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у какого брокера можно зарегистрироваться удаленно для покупки овгз.Покупаю через Сенс ,но там нет всех облигаций.Хотелось бы иметь альтернативу.Спасибо
Найшвидше і найпростіше мабуть через додаток Дія
вона є посередником між деякими банками та брокерами
за сервіс комісій не бере
https://mind.ua/publications/20248448-i ... nstrukciya
Реєстрація і верифікація в брокерів може зайняти певний час.. короче як повезе
Востаннє редагувалось
greenozon
в Чет 02 бер, 2023 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:54
spiridonwot написав:
Добрый вечер. А котировки по облигациям ICU выкладывает где-то онлайн в свободном доступе? Можно попросить выложить, если у кого-то имеются?
ICU в публічному доступі свої котіроввки не викладає, лише у власній онлайн площадці (веб) чи додаток на телефоні
котіровки динамічні, якісь бумаги можуть додаватись на протязі дня, якісь розпродуватись, проте ціна - фіксована на цілий день
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Додано: Чет 02 бер, 2023 13:26
Спасибо за ссылочку и разъяснения.
spiridonwot
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Додано: Чет 02 бер, 2023 15:49
щось не можу в ICU трейд зайти , коди по смс приходять , а далі не пускає ... в когось теж так ?
lamal
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:53
lamal так, те саме було вдень - так і не зайшов як тільки сесія відкрилась, так сайт і підвис
bor
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:49
ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
J
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 18:02
J написав:
ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
краще хай ОЗДП запропонують
18-20% поточна вартість
greenozon
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