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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:45
greenozon я думаю там будуть і вони теж, ті які уже є в обігу в україні.
Цікаво що буде по комісіям, це ж все має свіфтами обслуговуватись, купони, погашення.
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