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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:45

greenozon я думаю там будуть і вони теж, ті які уже є в обігу в україні.

Цікаво що буде по комісіям, це ж все має свіфтами обслуговуватись, купони, погашення.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:58

  J написав:ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.

Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ
M-A-X
 
Повідомлень: 1940
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 05:02

  M-A-X написав:
  J написав:ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.

Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ

В сенсі можна купити валютні облігації онлайн
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:21

  Ukrainian написав:
  M-A-X написав:
  J написав:ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.

Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ

В сенсі можна купити валютні облігації онлайн

можна то можна, але їх там розбирають як гарячі пиріжки
он остання додача $ ОВДП бумаг (4.24 дохідність) протрималась пару днів, зараз пусто...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:03

greenozon
Конвертдепо виглядає зараз цікавіше за валютні облігації.
V2
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