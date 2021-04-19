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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:45
greenozon я думаю там будуть і вони теж, ті які уже є в обігу в україні.
Цікаво що буде по комісіям, це ж все має свіфтами обслуговуватись, купони, погашення.
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adj
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:58
J написав:
ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ
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M-A-X
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Додано: Суб 04 бер, 2023 05:02
M-A-X написав: J написав:
ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ
В сенсі можна купити валютні облігації онлайн
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Ukrainian
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Додано: Суб 04 бер, 2023 09:21
Ukrainian написав: M-A-X написав: J написав:
ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ
В сенсі можна купити валютні облігації онлайн
можна то можна, але їх там розбирають як гарячі пиріжки
он остання додача $ ОВДП бумаг (4.24 дохідність) протрималась пару днів, зараз пусто...
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greenozon
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Додано: Суб 04 бер, 2023 14:03
greenozon
Конвертдепо виглядає зараз цікавіше за валютні облігації.
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V2
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Додано: Суб 04 бер, 2023 17:31
Ukrainian написав: M-A-X написав:
Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ
В сенсі можна купити валютні облігації онлайн
Может Вы имеете в виду МП?
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M-A-X
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:19
А подскажите пожалуйста.Когда заходишь на сайт привата и видишь облигацию там написано доходность 23 процента.А когда заходишь на саму облигацию написано, что номинальная доходность 12.52 процента.Что это значит?Спасибо
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Вадимка
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Додано: Суб 04 бер, 2023 20:28
Вадимка написав:
А подскажите пожалуйста.Когда заходишь на сайт привата и видишь облигацию там написано доходность 23 процента.А когда заходишь на саму облигацию написано, что номинальная доходность 12.52 процента.Что это значит?Спасибо
значит продают дешевле номинальной стоимости
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nekefer
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