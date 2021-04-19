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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:45
greenozon я думаю там будуть і вони теж, ті які уже є в обігу в україні.
Цікаво що буде по комісіям, це ж все має свіфтами обслуговуватись, купони, погашення.
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adj
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:58
J написав:
ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ
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M-A-X
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Додано: Суб 04 бер, 2023 05:02
M-A-X написав: J написав:
ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ
В сенсі можна купити валютні облігації онлайн
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Ukrainian
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Додано: Суб 04 бер, 2023 09:21
Ukrainian написав: M-A-X написав: J написав:
ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ
В сенсі можна купити валютні облігації онлайн
можна то можна, але їх там розбирають як гарячі пиріжки
он остання додача $ ОВДП бумаг (4.24 дохідність) протрималась пару днів, зараз пусто...
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greenozon
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Додано: Суб 04 бер, 2023 14:03
greenozon
Конвертдепо виглядає зараз цікавіше за валютні облігації.
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V2
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Додано: Суб 04 бер, 2023 17:31
Ukrainian написав: M-A-X написав:
Лучше бы Альфа сделали облигашки в МАБ
В сенсі можна купити валютні облігації онлайн
Может Вы имеете в виду МП?
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M-A-X
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:19
А подскажите пожалуйста.Когда заходишь на сайт привата и видишь облигацию там написано доходность 23 процента.А когда заходишь на саму облигацию написано, что номинальная доходность 12.52 процента.Что это значит?Спасибо
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Вадимка
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Додано: Суб 04 бер, 2023 20:28
Вадимка написав:
А подскажите пожалуйста.Когда заходишь на сайт привата и видишь облигацию там написано доходность 23 процента.А когда заходишь на саму облигацию написано, что номинальная доходность 12.52 процента.Что это значит?Спасибо
значит продают дешевле номинальной стоимости
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nekefer
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Додано: Суб 04 бер, 2023 22:49
nekefer Спасибо.А ставка какая получается 23 или 12.5 процентов?Не могу понять в чем подвох.
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Вадимка
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Додано: Суб 04 бер, 2023 22:59
Вадимка написав:nekefer
Спасибо.А ставка какая получается 23 или 12.5 процентов?Не могу понять в чем подвох.
23 за год
подвох в том что не читайте номинальную если не понимаете что это значит, продают по 23 значит получите 23
хотя даже не знаю несут ли они ответственность за неправильный расчет этой доходности, т.е. вам могу сказать 23 а на самом деле будет 18 и далеко не каждый сможет это посчитать
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nekefer
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