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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 383384385386
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:51

nekefer Спасибо.Понял
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:34

Re: Ринок ОВДП

  Evgeny написав:Объясняю на примере.
Размер купона по данной бумаге 79,20. Цена погашения с купоном - 1079,20

Пример.
Срок до погашения 3 месяца.
Доходность 16% - цена 1037,69
Доходность 24% - цена 1018,11
Таким образом, вы получите 1037,69-1018,11=19,58 грн.

Цена покупки старой, была 889,87
19,58/889,87=2,2%
Срок который вы держали ОВГЗ 1год 9 мес.
Вот эти 2,2% доходности добавляются. 2,2%/21мес×12мес=1,257% в год.

Итого первоначальная доходность 24,12+1,257=25,4%

Так работает весь мир, потому что доходность на длинном отрезке, выше чем на коротком.


На довшому відрізку ризик отримати лося через інфляцію і девал. Зараз в країні війна, курс USD [s]зафіксований[/s] регулюється вручну.
Всі тримачі отримають свої виплати по ОВДП і тіло і купони, питання тільки в тому, що ви зможете за них купити на момент виплати? При курсі в 60 грн/USD ваша 1000грн залишиться 1000грн.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:40

  greenozon написав:
  J написав:ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.

краще хай ОЗДП запропонують
18-20% поточна вартість


ОЗДП вони собі прикуплять, а лохам - через фонд
Maxwe11
 
Повідомлень: 133
З нами з: 04.09.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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  #<1 ... 383384385386
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