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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 00:51
nekefer Спасибо.Понял
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:34
Evgeny написав:
Объясняю на примере.
Размер купона по данной бумаге 79,20. Цена погашения с купоном - 1079,20
Пример.
Срок до погашения 3 месяца.
Доходность 16% - цена 1037,69
Доходность 24% - цена 1018,11
Таким образом, вы получите 1037,69-1018,11=19,58 грн.
Цена покупки старой, была 889,87
19,58/889,87=2,2%
Срок который вы держали ОВГЗ 1год 9 мес.
Вот эти 2,2% доходности добавляются. 2,2%/21мес×12мес=1,257% в год.
Итого первоначальная доходность 24,12+1,257=25,4%
Так работает весь мир, потому что доходность на длинном отрезке, выше чем на коротком.
На довшому відрізку ризик отримати лося через інфляцію і девал. Зараз в країні війна, курс USD [s]зафіксований[/s] регулюється вручну.
Всі тримачі отримають свої виплати по ОВДП і тіло і купони, питання тільки в тому, що ви зможете за них купити на момент виплати? При курсі в 60 грн/USD ваша 1000грн залишиться 1000грн.
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Maxwe11
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Додано: Нед 05 бер, 2023 09:40
greenozon написав: J написав:
ICU працює над реалізацією в Україні торгівлі валютними ОВДП через мобільний застосунок, щоб зробити таку послугу доступною для пересічного громадянина.
краще хай ОЗДП запропонують
18-20% поточна вартість
ОЗДП вони собі прикуплять, а лохам - через фонд
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Maxwe11
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