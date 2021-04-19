Evgeny написав:Объясняю на примере. Размер купона по данной бумаге 79,20. Цена погашения с купоном - 1079,20
Пример. Срок до погашения 3 месяца. Доходность 16% - цена 1037,69 Доходность 24% - цена 1018,11 Таким образом, вы получите 1037,69-1018,11=19,58 грн.
Цена покупки старой, была 889,87 19,58/889,87=2,2% Срок который вы держали ОВГЗ 1год 9 мес. Вот эти 2,2% доходности добавляются. 2,2%/21мес×12мес=1,257% в год.
Итого первоначальная доходность 24,12+1,257=25,4%
Так работает весь мир, потому что доходность на длинном отрезке, выше чем на коротком.
На довшому відрізку ризик отримати лося через інфляцію і девал. Зараз в країні війна, курс USD [s]зафіксований[/s] регулюється вручну. Всі тримачі отримають свої виплати по ОВДП і тіло і купони, питання тільки в тому, що ви зможете за них купити на момент виплати? При курсі в 60 грн/USD ваша 1000грн залишиться 1000грн.
Frez Спасибо все понял,но теперь меня терзает вопрос как написал nekefer что могут заплатить не 23 а 18 с номинала 12.5 Я никогда не считал выплаты,но теперь буду пробовать просчитать.А у кого-то было,что выплачивали меньше,чем заявлено.