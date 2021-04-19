Додано: Пон 06 бер, 2023 11:52

невміння влади мислити пріоритетом економічних свобод населення та бізнесу країни!

Сотні відсотків на євробондахМене часто питають: на чому в Україні під час війни заробити гроші?Спочатку цитата:«Прибутковість українських суверенних євробондів із погашенням 2024-го (на 16.02.2022) склала 303%. Євробонди з погашенням у 2025−2026 роках котируються з прибутковістю 91−130%, довші папери — з прибутковістю 48%-77%. Облігації дешевшають на 10−15%, втративши зростання жовтня-листопада, — і торгуються по 15−20 центів за долар.Ключовими причинами підвищення прибутковості є підвищення оцінки ризику України як емітента на тлі потенційної ескалації війни у весняний період та відповідного зниження ділової активності.Moddy's 14 лютого погіршила суверенний кредитний рейтинг із Caa3 (високий кредитний ризик) до Ca (ймовірний дефолт). Однак, очікування переглянула з негативних до стабільних. Компанія прогнозує, що війна не дасть Україні відновитися в 2023 — очікуючи спад ВВП на 2%, і злам тренду в 2024, завдяки реконструкції зруйнованої інфраструктури…"А тепер простий коментар щодо інвестицій під час війни для наших співгромадян. Ось вам лише одна з відповідей!Українські Євробонди показують дохідність на рівні сотні відсотків річних у євро! Це природньо для країн, де йде війна, й іноземні інвестори очікують імовірного дефолту.А чому українці, що вірять у свою Державу та її перемогу, не заробляють цю сотню відсотків річних у евро? На наших же державних цінних паперах?На руках у населення понад 80 млрд готівкових доларів. Ще 15 млрд доларів — на валютних рахунках населення у банках, що приносять їм 1% річних.Зараз понад сотню річних заробляють іноземні інвестфонди, а не солдати та сержанти ЗСУ, що не знають в що вкласти свої заощадження, свою зарплату, отриману на фронті! І не прості громадяни України, що працюють в тилу!Чому заробляють іноземні інвестфонди, а не українціТому що ще до війни українці не домоглися однієї з ключових економічних свобод: свободи вільно розпоряджатися своїми грішми, чесно заробленими, з котрих вже сплачені податки!Бо українці мали обмеження (та спеціальне ліцензування) на суми інвестування ще до війни…та мають обмеження на транскордонні транзакції (запроваджені з початку війни).Важливе роз’яснення: ці десятки та сотні відсотків сплачуватиме покупцям не наш знекровлений війною держбюджет! Мінфін як платив, так і платитиме при погашенні своїх єврооблігацій лише номінал та фіксований відсоток купону (6−7%). Шалена дохідність наших суверенних облігацій на європейському ринку народжується сьогодні за рахунок таких самих пропорційних збитків іноземних інвесторів, що панічно позбавляються на ринку наших бондів!Бо не вірять ні в Україну, ні в нашу перемогу! А ми віримо! Хіба не так? При тому настільки віримо, що готові ризикнути власними грошима, купуючи їх, коли всі інші продають, та заробити ті відсотки за ризик, про які я написав на початку.А чому ми це не можемо зробити? — Бо ми з вами пропустили до війни наступ на наші економічні права та свободи! Бо ми гаряче підтримали всі обмеження щодо інвестування за кордон, спрямовані проти «олігархів», які рік за роком впроваджувала Верховна Рада! І тепер ми самі ж позбавлені цього священного права вільно розпоряджатися власними грішми, що вже пройшли оподаткування!Чи можна це змінитиЗвичайно, так. Щоправда, з одним застереженням: під час війни доцільними є обмеження на купівлю валюти (долара чи євро за гривню), щоб не стимулювати додатковий тиск на курс.Проте я не бачу жодної «макроекономічної шкоди» в тому, щоб українці могли б заробляти на українських євробондах зі своїх валютних же рахунків. Вкладаючи свої валютні заощадження, що в них вже є.Забороняти українцям (як населенню, так і компаніям, і вітчизняним банкам) купувати українські суверенні єврооблігациї — це не просто атавізм. Це ницість у сучасних умовах.Панікуючі іноземні інвестори готові нести збитки за нашими євробондами. Українці, що вірять в Україну та її перемогу, готові на цьому заробити!(навіть жодних законів у Раді приймати не треба).Тож, повертаючись до запитання: що заважає?А заважаєХоча б у таких питаннях, як доступ українця до ринку українських же єврооблігацій. Що, ще раз підкреслюю, не має жодного конфлікту інтересів з питанням наповнюваності державного бюджету! Бюджет, взагалі-то, тільки виграє і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі від розширення кола інвесторів в українські державні облігації за рахунок широких верств нашого населення! Тож знову повторимо запитання: що заважає?