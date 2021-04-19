|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:34
Re: Ринок ОВДП
На довшому відрізку ризик отримати лося через інфляцію і девал. Зараз в країні війна, курс USD [s]зафіксований[/s] регулюється вручну.
Всі тримачі отримають свої виплати по ОВДП і тіло і купони, питання тільки в тому, що ви зможете за них купити на момент виплати? При курсі в 60 грн/USD ваша 1000грн залишиться 1000грн.
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:40
Додано: Нед 05 бер, 2023 11:54
Додано: Нед 05 бер, 2023 13:56
Frez Спасибо все понял,но теперь меня терзает вопрос как написал nekefer что могут заплатить не 23 а 18 с номинала 12.5 Я никогда не считал выплаты,но теперь буду пробовать просчитать.А у кого-то было,что выплачивали меньше,чем заявлено.
Додано: Нед 05 бер, 2023 14:00
Вадимка краще Федорова вам ніхто не пояснить
Єдине що в 22-23 роках ви на них не заробите
Додано: Пон 06 бер, 2023 11:52
Сотні відсотків на євробондах
Мене часто питають: на чому в Україні під час війни заробити гроші?
Спочатку цитата:
«Прибутковість українських суверенних євробондів із погашенням 2024-го (на 16.02.2022) склала 303%. Євробонди з погашенням у 2025−2026 роках котируються з прибутковістю 91−130%, довші папери — з прибутковістю 48%-77%. Облігації дешевшають на 10−15%, втративши зростання жовтня-листопада, — і торгуються по 15−20 центів за долар.
Ключовими причинами підвищення прибутковості є підвищення оцінки ризику України як емітента на тлі потенційної ескалації війни у весняний період та відповідного зниження ділової активності.
Moddy's 14 лютого погіршила суверенний кредитний рейтинг із Caa3 (високий кредитний ризик) до Ca (ймовірний дефолт). Однак, очікування переглянула з негативних до стабільних. Компанія прогнозує, що війна не дасть Україні відновитися в 2023 — очікуючи спад ВВП на 2%, і злам тренду в 2024, завдяки реконструкції зруйнованої інфраструктури…"
А тепер простий коментар щодо інвестицій під час війни для наших співгромадян. Ось вам лише одна з відповідей!
Українські Євробонди показують дохідність на рівні сотні відсотків річних у євро! Це природньо для країн, де йде війна, й іноземні інвестори очікують імовірного дефолту.
А чому українці, що вірять у свою Державу та її перемогу, не заробляють цю сотню відсотків річних у евро? На наших же державних цінних паперах?
На руках у населення понад 80 млрд готівкових доларів. Ще 15 млрд доларів — на валютних рахунках населення у банках, що приносять їм 1% річних.
Зараз понад сотню річних заробляють іноземні інвестфонди, а не солдати та сержанти ЗСУ, що не знають в що вкласти свої заощадження, свою зарплату, отриману на фронті! І не прості громадяни України, що працюють в тилу!
Чому заробляють іноземні інвестфонди, а не українці
Тому що ще до війни українці не домоглися однієї з ключових економічних свобод: свободи вільно розпоряджатися своїми грішми, чесно заробленими, з котрих вже сплачені податки!
Бо українці мали обмеження (та спеціальне ліцензування) на суми інвестування ще до війни…
та мають обмеження на транскордонні транзакції (запроваджені з початку війни).
Важливе роз’яснення: ці десятки та сотні відсотків сплачуватиме покупцям не наш знекровлений війною держбюджет! Мінфін як платив, так і платитиме при погашенні своїх єврооблігацій лише номінал та фіксований відсоток купону (6−7%). Шалена дохідність наших суверенних облігацій на європейському ринку народжується сьогодні за рахунок таких самих пропорційних збитків іноземних інвесторів, що панічно позбавляються на ринку наших бондів!
Бо не вірять ні в Україну, ні в нашу перемогу! А ми віримо! Хіба не так? При тому настільки віримо, що готові ризикнути власними грошима, купуючи їх, коли всі інші продають, та заробити ті відсотки за ризик, про які я написав на початку.
А чому ми це не можемо зробити? — Бо ми з вами пропустили до війни наступ на наші економічні права та свободи! Бо ми гаряче підтримали всі обмеження щодо інвестування за кордон, спрямовані проти «олігархів», які рік за роком впроваджувала Верховна Рада! І тепер ми самі ж позбавлені цього священного права вільно розпоряджатися власними грішми, що вже пройшли оподаткування!
Чи можна це змінити
Звичайно, так. Щоправда, з одним застереженням: під час війни доцільними є обмеження на купівлю валюти (долара чи євро за гривню), щоб не стимулювати додатковий тиск на курс.
Проте я не бачу жодної «макроекономічної шкоди» в тому, щоб українці могли б заробляти на українських євробондах зі своїх валютних же рахунків. Вкладаючи свої валютні заощадження, що в них вже є.
Забороняти українцям (як населенню, так і компаніям, і вітчизняним банкам) купувати українські суверенні єврооблігациї — це не просто атавізм. Це ницість у сучасних умовах.
Панікуючі іноземні інвестори готові нести збитки за нашими євробондами. Українці, що вірять в Україну та її перемогу, готові на цьому заробити!
Що заважає? — Штучні обмеження та регуляції, що Нацбанк та КМУ можуть зняти однією Постановою за одни день (навіть жодних законів у Раді приймати не треба).
Тож, повертаючись до запитання: що заважає?
А заважає невміння влади мислити пріоритетом економічних свобод населення та бізнесу країни!
Хоча б у таких питаннях, як доступ українця до ринку українських же єврооблігацій. Що, ще раз підкреслюю, не має жодного конфлікту інтересів з питанням наповнюваності державного бюджету! Бюджет, взагалі-то, тільки виграє і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі від розширення кола інвесторів в українські державні облігації за рахунок широких верств нашого населення! Тож знову повторимо запитання: що заважає?
Додано: Пон 06 бер, 2023 11:57
Добрый день.Зарегистрировался icu.Дозвониться не могу туда.Хочу пополнить счёт с моно пишет комиссия.Может кто-то подсказать как это работает?Спасибо
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:03
Вадимка Можна поповнити через моно без комісії до 10000 грн за платіж та до 20к в місяць, далі 0,5%(макс. 190 грн), якщо у вас більша сума то можливо це зробити через приват, оплачуючи картою моно, комісія лише 3 грн, незалежно від суми. Щодо підтримки на пошту відповідають.
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:05
|