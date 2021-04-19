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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:07
V2 написав:
Штучні обмеження та регуляції, що Нацбанк та КМУ можуть зняти однією Постановою за одни день
Вони як знімуть, то так і включать знов коли всі скупляться, наприклад..
Ось, що заважає -- відсутність будь-яких гарантій від влади
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:08
lamal написав: Вадимка написав:
Добрый день.Зарегистрировался icu.Дозвониться не могу туда.Хочу пополнить счёт с моно пишет комиссия.Может кто-то подсказать как это работает?Спасибо
на яку суму ви хочете поповнити ? в моно є ліміти на безкоштовний перевод
Так, у Моно є ліміт і коміс саме на рахунок юрособи -- 2620хх
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:11
Хотіли на 25 т А откуда лучше поповнить чтоб без комиссий?Спасибо
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Вадимка
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:21
Вадимка
скачайте додаток ICU і через мобільний додаток поповніть (виберіть опцію поповнити карткою, через портмоне).
Або перекинути p2p з моно на банк де СЕП безкоштовний. (Я через БВР поповнював, гроші до ICU доходили).
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