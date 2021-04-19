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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:46
Игорь Алексеевич написав:
2% рискнут переложиться в грн.
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню
, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.
п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
Тим паче, он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)
Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?
Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?
Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:11
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
2% рискнут переложиться в грн.
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню
, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.
п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
Тим паче, он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)
Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?
Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?
Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати
в Альфе невыгодно - 14,95 на 1-2 мес, против 15/мес, 16,5/3 мес у Агропроспериса,
за Моно и прочие ICU не скажу, но краткосрок всегда не очень
а вот уже от полугода все меняется: 21,25 у Альфы и 17% у Агро (лень искать у кого больше, но вряд ли будет больше 20%), ну и на год еще лучше
гемор один - подача декларации, в целом можно пропетлять и не подавать, с Альфой: она подает, по закону можно не подавать
а овт Моно - не подает, и не только моно, и там нужна декларация
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Додано: Вів 07 бер, 2023 12:28
asti В приложении там всего пару облигаций
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