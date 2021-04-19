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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:46
Игорь Алексеевич написав:
2% рискнут переложиться в грн.
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню
, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.
п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
І чи зручно он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)
Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?
Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?
Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 07 бер, 2023 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:11
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
2% рискнут переложиться в грн.
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню
, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.
п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
Тим паче, он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)
Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?
Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?
Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати
в Альфе невыгодно - 14,95 на 1-2 мес, против 15/мес, 16,5/3 мес у Агропроспериса,
за Моно и прочие ICU не скажу, но краткосрок всегда не очень
а вот уже от полугода все меняется: 21,25 у Альфы и 17% у Агро (лень искать у кого больше, но вряд ли будет больше 20%), ну и на год еще лучше
гемор один - подача декларации, в целом можно пропетлять и не подавать, с Альфой: она подает, по закону можно не подавать
а овт Моно - не подает, и не только моно, и там нужна декларация
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cohan
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Додано: Вів 07 бер, 2023 12:28
asti В приложении там всего пару облигаций
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Вадимка
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:29
Успіх написав:
Тим паче, он-лайн?
А почему "тим паче"?
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M-A-X
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:52
asti написав: Вадимка написав:asti
сейчас нет
А где можно увидеть их котировки?
в публічному доступні нема, тільки в їх додатку
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greenozon
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:07
Вадимка написав:asti
В приложении там всего пару облигаций
Да, уже видел, неадекватные котировки.
Купил в итоге по старинке - через Пивденный))
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asti
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:38
Успіх написав:
І чи зручно он-лайн?
Так само, как и ИБ.
Я правда только в одной конторе онлайн покупал сам. Не Моно.
Другое дело, что вот этот онлайн иногда не работает.
Успіх написав:
Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?
Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?
Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати ;)
Доходность выше, чем депозит. Порядка 15%. Но это может быть как где. Но +-.
Не геморно, когда уже есть счет.
У меня счет открывался до карантина офлайн. Не геморно было.
Потом во время карантина с помощью ЕЦП получил доступ до онлайна. Не геморно было.
Пару раз нужна была справка из банка о чистоте денег. Можно с работы о ЗП взять. Это было до карантина.
Востаннє редагувалось M-A-X
в Вів 07 бер, 2023 20:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:44
asti написав: Вадимка написав:asti
В приложении там всего пару облигаций
Да, уже видел, неадекватные котировки.
Купил в итоге по старинке - через Пивденный))
розкажіть за механіку
комісії, асортимент і все що є там цікавого
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