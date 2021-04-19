Додано: Вів 07 бер, 2023 20:38

Успіх написав: І чи зручно он-лайн? І чи зручно он-лайн?

Дистанционные заявки. Но это уже должен быть счет. Распечатываете заявку, отправляете скан, отправляете оригинал почтой/службой доставки/курьером.

Или комуникация по электронной почте с ЕЦП. Так тоже покупал в одной конторе.

Успіх написав: Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?



Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?

Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати ;) Тобто -Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати ;)

Так само, как и ИБ.Я правда только в одной конторе онлайн покупал сам. Не Моно.Другое дело, что вот этот онлайн иногда не работает.Еще как варианты:Переводите деньги и у вас облигации.Доходность выше, чем депозит. Порядка 15%. Но это может быть как где. Но +-.Не геморно, когда уже есть счет.У меня счет открывался до карантина офлайн. Не геморно было.Потом во время карантина с помощью ЕЦП получил доступ до онлайна. Не геморно было.Пару раз нужна была справка из банка о чистоте денег. Можно с работы о ЗП взять. Это было до карантина.Тьху-тьху.Посмотрим, как будет дальше.