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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 386387388389>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:46

Re: Ринок ОВДП - наскільки зручно і вигідно?

  Игорь Алексеевич написав:2% рискнут переложиться в грн.
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.

п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
І чи зручно он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)

Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?

Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?
Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 07 бер, 2023 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:11

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:2% рискнут переложиться в грн.
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.

п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
Тим паче, он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)

Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?

Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?
Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати ;)


в Альфе невыгодно - 14,95 на 1-2 мес, против 15/мес, 16,5/3 мес у Агропроспериса,
за Моно и прочие ICU не скажу, но краткосрок всегда не очень

а вот уже от полугода все меняется: 21,25 у Альфы и 17% у Агро (лень искать у кого больше, но вряд ли будет больше 20%), ну и на год еще лучше

гемор один - подача декларации, в целом можно пропетлять и не подавать, с Альфой: она подает, по закону можно не подавать
а овт Моно - не подает, и не только моно, и там нужна декларация
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:28

asti В приложении там всего пару облигаций
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:29

  Успіх написав:Тим паче, он-лайн?

А почему "тим паче"?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:52

  asti написав:
  Вадимка написав:asti сейчас нет

А где можно увидеть их котировки?


в публічному доступні нема, тільки в їх додатку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:07

  Вадимка написав:asti В приложении там всего пару облигаций
Да, уже видел, неадекватные котировки.
Купил в итоге по старинке - через Пивденный))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:38

Re: Ринок ОВДП

  Успіх написав:І чи зручно он-лайн?

Так само, как и ИБ.
Я правда только в одной конторе онлайн покупал сам. Не Моно.
Другое дело, что вот этот онлайн иногда не работает.
Еще как варианты:
  • Дистанционные заявки. Но это уже должен быть счет. Распечатываете заявку, отправляете скан, отправляете оригинал почтой/службой доставки/курьером.
  • Или комуникация по электронной почте с ЕЦП. Так тоже покупал в одной конторе.
Переводите деньги и у вас облигации.

  Успіх написав:Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?

Хто компетентний в цьому і може дати відповідь в цифрах?
Заодно і про ЗРУЧНІСТЬ он-лайн - теж не забути написати ;)

Доходность выше, чем депозит. Порядка 15%. Но это может быть как где. Но +-.
Не геморно, когда уже есть счет.
У меня счет открывался до карантина офлайн. Не геморно было.
Потом во время карантина с помощью ЕЦП получил доступ до онлайна. Не геморно было.
Пару раз нужна была справка из банка о чистоте денег. Можно с работы о ЗП взять. Это было до карантина.

Тьху-тьху.
Посмотрим, как будет дальше.
Востаннє редагувалось M-A-X в Вів 07 бер, 2023 21:09, всього редагувалось 7 разів.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:44

  asti написав:
  Вадимка написав:asti В приложении там всего пару облигаций
Да, уже видел, неадекватные котировки.
Купил в итоге по старинке - через Пивденный))



розкажіть за механіку
комісії, асортимент і все що є там цікавого
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:58

  cohan написав:а овт Моно - не подает, и не только моно, и там нужна декларация

Может тогда и не нужно ничего подавать?
Хотя тут сколько людей, столько и мнений.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:17

  greenozon написав:
  asti написав:
  Вадимка написав:asti В приложении там всего пару облигаций
Да, уже видел, неадекватные котировки.
Купил в итоге по старинке - через Пивденный))

розкажіть за механіку
комісії, асортимент і все що є там цікавого

Долго рассказывать придётся)) Обратитесь лучше непосредственно в банк там вам всё обстоятельней расскажут))
asti
 
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