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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:37

asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях :)
якщо ще памятаєте звісно

для цього і існує цей крутий форум, еге ж?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:57

  greenozon написав:asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях :)
якщо ще памятаєте звісно

для цього і існує цей крутий форум, еге ж?


если просто закупиться вийськовыми на аукциона - то все сладко
https://bank.com.ua/bonds
счет за гривну и комис за гривну,

так понимаю, основная сложность это что-то прикупить у третьей стороны с хорошим дисконтом, но не факто что уважаемый asti таким занимался
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:51

  M-A-X написав:
  cohan написав:а овт Моно - не подает, и не только моно, и там нужна декларация

Может тогда и не нужно ничего подавать?
Хотя тут сколько людей, столько и мнений.

Якщо хочете цю частину грошей мати білою - подаєте. Податку і так немає.

Якщо вам не важливо - не подаєте. Там буде максимум символічний штраф якщо податкова дізнається.

Якщо у вас і так є зобов'язання подати декларацію, то вже вказуєте і те що моно провтикав вказати моно.
adj
 
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  #<1 ... 386387388389
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