Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 386387388389 Додано: Вів 07 бер, 2023 22:37 asti

я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк

краще ви напишіть в 2ох реченнях

якщо ще памятаєте звісно



для цього і існує цей крутий форум, еге ж? я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняккраще ви напишіть в 2ох реченняхякщо ще памятаєте звіснодля цього і існує цей крутий форум, еге ж? greenozon Повідомлень: 14758 З нами з: 01.06.14 Подякував: 304 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 бер, 2023 22:57 greenozon написав: asti

я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк

краще ви напишіть в 2ох реченнях

якщо ще памятаєте звісно



для цього і існує цей крутий форум, еге ж? я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняккраще ви напишіть в 2ох реченняхякщо ще памятаєте звіснодля цього і існує цей крутий форум, еге ж?



если просто закупиться вийськовыми на аукциона - то все сладко

https://bank.com.ua/bonds

счет за гривну и комис за гривну,



так понимаю, основная сложность это что-то прикупить у третьей стороны с хорошим дисконтом, но не факто что уважаемый asti таким занимался если просто закупиться вийськовыми на аукциона - то все сладкосчет за гривну и комис за гривну,так понимаю, основная сложность это что-то прикупить у третьей стороны с хорошим дисконтом, но не факто что уважаемый asti таким занимался cohan

Повідомлень: 5334 З нами з: 27.09.19 Подякував: 105 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 бер, 2023 23:51 M-A-X написав: cohan написав: а овт Моно - не подает, и не только моно, и там нужна декларация а овт Моно - не подает, и не только моно, и там нужна декларация

Может тогда и не нужно ничего подавать?

Хотя тут сколько людей, столько и мнений. Может тогда и не нужно ничего подавать?Хотя тут сколько людей, столько и мнений.

Якщо хочете цю частину грошей мати білою - подаєте. Податку і так немає.



Якщо вам не важливо - не подаєте. Там буде максимум символічний штраф якщо податкова дізнається.



Якщо у вас і так є зобов'язання подати декларацію, то вже вказуєте і те що моно провтикав вказати моно. Якщо хочете цю частину грошей мати білою - подаєте. Податку і так немає.Якщо вам не важливо - не подаєте. Там буде максимум символічний штраф якщо податкова дізнається.Якщо у вас і так є зобов'язання подати декларацію, то вже вказуєте і те що моно провтикав вказати моно. adj Повідомлень: 172 З нами з: 08.04.22 Подякував: 42 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 386387388389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5 , 6 , 7

sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17 62 53132

V2 Вів 10 тра, 2022 14:21