asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях
якщо ще памятаєте звісно
для цього і існує цей крутий форум, еге ж?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:37
asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях
якщо ще памятаєте звісно
для цього і існує цей крутий форум, еге ж?
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:57
если просто закупиться вийськовыми на аукциона - то все сладко
счет за гривну и комис за гривну,
так понимаю, основная сложность это что-то прикупить у третьей стороны с хорошим дисконтом, но не факто что уважаемый asti таким занимался
Додано: Вів 07 бер, 2023 23:51
Якщо хочете цю частину грошей мати білою - подаєте. Податку і так немає.
Якщо вам не важливо - не подаєте. Там буде максимум символічний штраф якщо податкова дізнається.
Якщо у вас і так є зобов'язання подати декларацію, то вже вказуєте і те що моно провтикав вказати моно.
Додано: Сер 08 бер, 2023 07:52
Напевно клеркам не дуже цікаво на ці теми розмовляти, а може то клерки такі - недолугі. Хто його зна. Зверніться до іншого банку, зараз кожен другий банк з паперами працює...
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