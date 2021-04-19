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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:37

asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях :)
якщо ще памятаєте звісно

для цього і існує цей крутий форум, еге ж?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:57

  greenozon написав:asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях :)
якщо ще памятаєте звісно

для цього і існує цей крутий форум, еге ж?


если просто закупиться вийськовыми на аукциона - то все сладко
https://bank.com.ua/bonds
счет за гривну и комис за гривну,

так понимаю, основная сложность это что-то прикупить у третьей стороны с хорошим дисконтом, но не факто что уважаемый asti таким занимался
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:51

  M-A-X написав:
  cohan написав:а овт Моно - не подает, и не только моно, и там нужна декларация

Может тогда и не нужно ничего подавать?
Хотя тут сколько людей, столько и мнений.

Якщо хочете цю частину грошей мати білою - подаєте. Податку і так немає.

Якщо вам не важливо - не подаєте. Там буде максимум символічний штраф якщо податкова дізнається.

Якщо у вас і так є зобов'язання подати декларацію, то вже вказуєте і те що моно провтикав вказати моно.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 07:52

  greenozon написав:asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях :)
якщо ще памятаєте звісно

для цього і існує цей крутий форум, еге ж?

Напевно клеркам не дуже цікаво на ці теми розмовляти, а може то клерки такі - недолугі. Хто його зна. Зверніться до іншого банку, зараз кожен другий банк з паперами працює...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:31

Огляд де і як купити ОВДП для новачків -

https://finance.ua/ua/saving/ovdp-2023
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:14

Re: Ринок ОВДП

  V2 написав:«Прибутковість українських суверенних євробондів із погашенням 2024-го (на 16.02.2022) склала 303%. Євробонди з погашенням у 2025−2026 роках котируються з прибутковістю 91−130%, довші папери — з прибутковістю 48%-77%. Облігації дешевшають на 10−15%, втративши зростання жовтня-листопада, — і торгуються по 15−20 центів за долар.
Ключовими причинами підвищення прибутковості є підвищення оцінки ризику України як емітента на тлі потенційної ескалації війни у весняний період та відповідного зниження ділової активності.
Moddy's 14 лютого погіршила суверенний кредитний рейтинг із Caa3 (високий кредитний ризик) до Ca (ймовірний дефолт). Однак, очікування переглянула з негативних до стабільних. Компанія прогнозує, що війна не дасть Україні відновитися в 2023 — очікуючи спад ВВП на 2%, і злам тренду в 2024, завдяки реконструкції зруйнованої інфраструктури…"
...


Ну гарна гістерика. Чо.
А по суті якщо? Де ці євробонди продаються? Де побачити ціни? Як їх купити?
hesitat
 
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