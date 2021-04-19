V2 написав:«Прибутковість українських суверенних євробондів із погашенням 2024-го (на 16.02.2022) склала 303%. Євробонди з погашенням у 2025−2026 роках котируються з прибутковістю 91−130%, довші папери — з прибутковістю 48%-77%. Облігації дешевшають на 10−15%, втративши зростання жовтня-листопада, — і торгуються по 15−20 центів за долар. Ключовими причинами підвищення прибутковості є підвищення оцінки ризику України як емітента на тлі потенційної ескалації війни у весняний період та відповідного зниження ділової активності. Moddy's 14 лютого погіршила суверенний кредитний рейтинг із Caa3 (високий кредитний ризик) до Ca (ймовірний дефолт). Однак, очікування переглянула з негативних до стабільних. Компанія прогнозує, що війна не дасть Україні відновитися в 2023 — очікуючи спад ВВП на 2%, і злам тренду в 2024, завдяки реконструкції зруйнованої інфраструктури…" ...
Ну гарна гістерика. Чо. А по суті якщо? Де ці євробонди продаються? Де побачити ціни? Як їх купити?