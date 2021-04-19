Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:37
asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях
якщо ще памятаєте звісно
для цього і існує цей крутий форум, еге ж?
greenozon
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Додано: Вів 07 бер, 2023 22:57
greenozon написав: asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях
якщо ще памятаєте звісно
для цього і існує цей крутий форум, еге ж?
если просто закупиться вийськовыми на аукциона - то все сладко
https://bank.com.ua/bonds
счет за гривну и комис за гривну,
так понимаю, основная сложность это что-то прикупить у третьей стороны с хорошим дисконтом, но не факто что уважаемый asti таким занимался
cohan
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Додано: Вів 07 бер, 2023 23:51
M-A-X написав: cohan написав:
а овт Моно - не подает, и не только моно, и там нужна декларация
Может тогда и не нужно ничего подавать?
Хотя тут сколько людей, столько и мнений.
Якщо хочете цю частину грошей мати білою - подаєте. Податку і так немає.
Якщо вам не важливо - не подаєте. Там буде максимум символічний штраф якщо податкова дізнається.
Якщо у вас і так є зобов'язання подати декларацію, то вже вказуєте і те що моно провтикав вказати моно.
adj
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Додано: Сер 08 бер, 2023 07:52
greenozon написав: asti
я вже пробував раз із клерками говорити - повний тупняк
краще ви напишіть в 2ох реченнях
якщо ще памятаєте звісно
для цього і існує цей крутий форум, еге ж?
Напевно клеркам не дуже цікаво на ці теми розмовляти, а може то клерки такі - недолугі. Хто його зна. Зверніться до іншого банку, зараз кожен другий банк з паперами працює...
asti
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:31
Огляд де і як купити ОВДП для новачків -
https://finance.ua/ua/saving/ovdp-2023
greenozon
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:14
V2 написав:
«Прибутковість українських суверенних євробондів із погашенням 2024-го (на 16.02.2022) склала 303%. Євробонди з погашенням у 2025−2026 роках котируються з прибутковістю 91−130%, довші папери — з прибутковістю 48%-77%. Облігації дешевшають на 10−15%, втративши зростання жовтня-листопада, — і торгуються по 15−20 центів за долар.
Ключовими причинами підвищення прибутковості є підвищення оцінки ризику України як емітента на тлі потенційної ескалації війни у весняний період та відповідного зниження ділової активності.
Moddy's 14 лютого погіршила суверенний кредитний рейтинг із Caa3 (високий кредитний ризик) до Ca (ймовірний дефолт). Однак, очікування переглянула з негативних до стабільних. Компанія прогнозує, що війна не дасть Україні відновитися в 2023 — очікуючи спад ВВП на 2%, і злам тренду в 2024, завдяки реконструкції зруйнованої інфраструктури…"
...
Ну гарна гістерика. Чо.
А по суті якщо? Де ці євробонди продаються? Де побачити ціни? Як їх купити?
hesitat
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asti
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Додано: Сер 08 бер, 2023 22:11
hesitat написав:
Ну гарна гістерика. Чо.
А по суті якщо? Де ці євробонди продаються? Де побачити ціни? Як їх купити?
Наприклад на Франкфуртській біржі Боерсе
https://www.boerse-berlin.com/index.php ... 2010033343
можете вбивати інші ІСІНи и облизуватись
PS покупка через брокера, чув що через ФФЄ можна (Фрідом Фінанс Європа)
IBKR - наче теж, але цю можливість не всім інвесторам відкривають
greenozon
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:40
greenozon
, Боерсе (Börse) - це "біржа" німецькою
Чорний Ворон
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:43
дякую за уточнення, німецької не знаю, але є в планах її вивчити
greenozon
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