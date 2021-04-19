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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:30

Нові бенчмарк ОВДП від НБУ. Чим вони цікаві для інвесторів?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:32

Сьогодні в бонд.юа можна купити 26-ту дохідність

https://bond.ua/#quote
greenozon
 
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