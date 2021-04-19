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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:30
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:32
Сьогодні в бонд.юа можна купити 26-ту дохідність
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:02
Форумчани подскажите пожалуйста!Зарегистрировался в icu и bond.icu сразу прислали договора открыли на следующий день счёт и я уже пользуюсь,а Бонд уже две недели молчит.Написал на почту не отвечают.Это нормально?Спасибо.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:40
Вадимка
може лист в спам потрапив або ще щось
краще позвоніть їм
оперативно відповідають
ще в ФБ є група
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:52
greenozon Телефон все время занят,а в фейсбуке попробую написать.Спасибо.
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