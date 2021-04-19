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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:30

Нові бенчмарк ОВДП від НБУ. Чим вони цікаві для інвесторів?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:32

Сьогодні в бонд.юа можна купити 26-ту дохідність

https://bond.ua/#quote
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:02

Форумчани подскажите пожалуйста!Зарегистрировался в icu и bond.icu сразу прислали договора открыли на следующий день счёт и я уже пользуюсь,а Бонд уже две недели молчит.Написал на почту не отвечают.Это нормально?Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:40

Вадимка

може лист в спам потрапив або ще щось
краще позвоніть їм
оперативно відповідають
ще в ФБ є група
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:52

greenozon Телефон все время занят,а в фейсбуке попробую написать.Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:57

Re: Ринок ОВДП

Привіт.
А ніхто не зустрічав якогось агрегатора ОВДП з порівнянням дохідностей?
Побігав по сайтам банків, бачу що є різні дохідності по ти же ISIN:

Райф:
UA4000204150--26.02.2025--22,25%
UA4000218531--13.05.2026--23,25%

Приват:
UA4000204150--26.02.2025--24.00%
UA4000218531--13.05.2026--24.50%

Можливо у брокерів інші ціни.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:15

  undeadserf написав:Привіт.
А ніхто не зустрічав якогось агрегатора ОВДП з порівнянням дохідностей?
Побігав по сайтам банків, бачу що є різні дохідності по ти же ISIN:

Райф:
UA4000204150--26.02.2025--22,25%
UA4000218531--13.05.2026--23,25%

Приват:
UA4000204150--26.02.2025--24.00%
UA4000218531--13.05.2026--24.50%

Можливо у брокерів інші ціни.

универсальным агрегатором является биржа, место встречи спроса и предложения, можете предложить свою любую цену и может быть ктото по ней продаст
все остальные темы это муть, налюби ближнего :oops:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:40

Але ж зараз активно продають ОВДП через банки-ділери, від 1шт та з безкоштовним оформленням/супроводженням рахунку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:56

  Amethyst написав:Але ж зараз активно продають ОВДП через банки-ділери, від 1шт та з безкоштовним оформленням/супроводженням рахунку

У приваті, наприклад, UA4000204150 24%, але мінімум 56 паперів з комісіями (901.52 UAH/шт), що можуть знизити дохід до 21,5%, якщо цим мінімумом обмежитись.
А сенс за цей випуск дає 19% незалежно від к-ті (968.6 UAH/шт). Так що комісія забита у вартість паперу.
Ой+
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