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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:30
Додано: Чет 09 бер, 2023 14:32
Сьогодні в бонд.юа можна купити 26-ту дохідність
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:02
Форумчани подскажите пожалуйста!Зарегистрировался в icu и bond.icu сразу прислали договора открыли на следующий день счёт и я уже пользуюсь,а Бонд уже две недели молчит.Написал на почту не отвечают.Это нормально?Спасибо.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:40
Вадимка
може лист в спам потрапив або ще щось
краще позвоніть їм
оперативно відповідають
ще в ФБ є група
Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:52
greenozon Телефон все время занят,а в фейсбуке попробую написать.Спасибо.
Додано: Нед 12 бер, 2023 08:57
Re: Ринок ОВДП
Привіт.
А ніхто не зустрічав якогось агрегатора ОВДП з порівнянням дохідностей?
Побігав по сайтам банків, бачу що є різні дохідності по ти же ISIN:
Райф:
UA4000204150--26.02.2025--22,25%
UA4000218531--13.05.2026--23,25%
Приват:
UA4000204150--26.02.2025--24.00%
UA4000218531--13.05.2026--24.50%
Можливо у брокерів інші ціни.
Додано: Нед 12 бер, 2023 09:15
универсальным агрегатором является биржа, место встречи спроса и предложения, можете предложить свою любую цену и может быть ктото по ней продаст
все остальные темы это муть, налюби ближнего
Додано: Нед 12 бер, 2023 09:40
Але ж зараз активно продають ОВДП через банки-ділери, від 1шт та з безкоштовним оформленням/супроводженням рахунку
Додано: Нед 12 бер, 2023 09:56
У приваті, наприклад, UA4000204150 24%, але мінімум 56 паперів з комісіями (901.52 UAH/шт), що можуть знизити дохід до 21,5%, якщо цим мінімумом обмежитись.
А сенс за цей випуск дає 19% незалежно від к-ті (968.6 UAH/шт). Так що комісія забита у вартість паперу.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:39
Re: Ринок ОВДП
Может кто подскажет , если будет желание продать акции в приват24 , то от скольки шт можно продавать и какая комиссия . А то видео покупки море , а продажи ни одного .
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