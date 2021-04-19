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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:56

  nekefer написав:
  undeadserf написав:Привіт.
А ніхто не зустрічав якогось агрегатора ОВДП з порівнянням дохідностей?
Побігав по сайтам банків, бачу що є різні дохідності по ти же ISIN:

Райф:
UA4000204150--26.02.2025--22,25%
UA4000218531--13.05.2026--23,25%

Приват:
UA4000204150--26.02.2025--24.00%
UA4000218531--13.05.2026--24.50%

Можливо у брокерів інші ціни.

универсальным агрегатором является биржа, место встречи спроса и предложения, можете предложить свою любую цену и может быть ктото по ней продаст
все остальные темы это муть, налюби ближнего :oops:


біржа не одна, і стакани в них різні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:06

  greenozon написав:біржа не одна, і стакани в них різні


правильно писать: ни одной :lol:
nekefer
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