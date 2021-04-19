nekefer написав:undeadserf написав:Привіт.
А ніхто не зустрічав якогось агрегатора ОВДП з порівнянням дохідностей?
Побігав по сайтам банків, бачу що є різні дохідності по ти же ISIN:
Райф:
UA4000204150--26.02.2025--22,25%
UA4000218531--13.05.2026--23,25%
Приват:
UA4000204150--26.02.2025--24.00%
UA4000218531--13.05.2026--24.50%
Можливо у брокерів інші ціни.
универсальным агрегатором является биржа, место встречи спроса и предложения, можете предложить свою любую цену и может быть ктото по ней продаст
все остальные темы это муть, налюби ближнего
біржа не одна, і стакани в них різні