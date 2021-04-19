Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:56
nekefer написав: undeadserf написав:
Привіт.
А ніхто не зустрічав якогось агрегатора ОВДП з порівнянням дохідностей?
Побігав по сайтам банків, бачу що є різні дохідності по ти же ISIN:
Райф:
UA4000204150--26.02.2025--22,25%
UA4000218531--13.05.2026--23,25%
Приват:
UA4000204150--26.02.2025--24.00%
UA4000218531--13.05.2026--24.50%
Можливо у брокерів інші ціни.
универсальным агрегатором является биржа, место встречи спроса и предложения, можете предложить свою любую цену и может быть ктото по ней продаст
все остальные темы это муть, налюби ближнего
біржа не одна, і стакани в них різні
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:15
8 березня на вторинці був супер пік
здогадка - банки пилисосили усі бумаги із вторинки щоб встигнути під нові норми резервування (ОВДП дозволені в резерви, але не всі випуски)
які вже мали вступити в дію
https://interfax.com.ua/news/general/887563.html
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