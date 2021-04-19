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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:56

  nekefer написав:
  undeadserf написав:Привіт.
А ніхто не зустрічав якогось агрегатора ОВДП з порівнянням дохідностей?
Побігав по сайтам банків, бачу що є різні дохідності по ти же ISIN:

Райф:
UA4000204150--26.02.2025--22,25%
UA4000218531--13.05.2026--23,25%

Приват:
UA4000204150--26.02.2025--24.00%
UA4000218531--13.05.2026--24.50%

Можливо у брокерів інші ціни.

универсальным агрегатором является биржа, место встречи спроса и предложения, можете предложить свою любую цену и может быть ктото по ней продаст
все остальные темы это муть, налюби ближнего :oops:


біржа не одна, і стакани в них різні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:06

  greenozon написав:біржа не одна, і стакани в них різні


правильно писать: ни одной :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:15

8 березня на вторинці був супер пік
здогадка - банки пилисосили усі бумаги із вторинки щоб встигнути під нові норми резервування (ОВДП дозволені в резерви, але не всі випуски)
які вже мали вступити в дію
https://interfax.com.ua/news/general/887563.html

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 17:40

Re: Ринок ОВДП

Військові валютні ОВДП: де купити та скільки на них можна заробити
https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... -zarobiti/

...
Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, ПУМБ, Сенс Банк та Південний повідомили, що приймають від клієнтів заявки на придбання під час первинного акціону облігацій від 1 штуки. Крім цього, майже всі ці банки скасували комісію з купівлі військових ОВДП за цією процедурою. Символічну плату залишив лише Південний — $0,5 за операцію. Також комісію у 1 тис. грн встановив Сенс Банк при купівлі до 20 валютних облігацій, хоча він і не встановлює жодної плати за придбання облігацій на вторинному ринку через свій додаток.

Водночас, деякі банки встановили плату за деякі інші операції, пов'язані з придбанням ОВДП. Наприклад, у ПУМБ необхідно заплатити 300 грн за відкриття рахунку в цінних паперах. У Кредобанк відкриття рахунку обійдеться у 900 грн, додатково треба заплатити від 200 грн за зарахування паперів на нього. ...
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:00

Re: Ринок ОВДП

Добродії, підскажіть, а при банкрутстві банку, куди переходить рахунок в цінних паперах ?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:03

  edgar_po написав:Добродії, підскажіть, а при банкрутстві банку, куди переходить рахунок в цінних паперах ?

Нікуди. Право власності на цінні папери лишаються за вами - їх облік ведеться на рахунку в національному депозитарії не залежно від того у кого ви їх придбали.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:05

Re: Ринок ОВДП

  Alien написав:Нікуди. Право власності на цінні папери лишаються за вами - їх облік ведеться в національному депозитарії не залежно від того у кого ви їх придбали.
Дякую. А як в такому разі продати або отримати кошти ?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:15

  edgar_po написав:
  Alien написав:Нікуди. Право власності на цінні папери лишаються за вами - їх облік ведеться в національному депозитарії не залежно від того у кого ви їх придбали.
Дякую. А як в такому разі продати або отримати кошти ?

Вибачте я достеменно не знаю усю процедуру. Втім в теорії це виглядає так - ви маєте укласти угоду з іншими банком чи торговцем ЦП та подати заяву депозитарію про зміну банку чи торговця ЦП через якого ви бажаєте в подальшому здійснювати операції з вашими паперами.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:03

  Alien написав:
  edgar_po написав:
  Alien написав:Нікуди. Право власності на цінні папери лишаються за вами - їх облік ведеться в національному депозитарії не залежно від того у кого ви їх придбали.
Дякую. А як в такому разі продати або отримати кошти ?

Вибачте я достеменно не знаю усю процедуру. Втім в теорії це виглядає так - ви маєте укласти угоду з іншими банком чи торговцем ЦП та подати заяву депозитарію про зміну банку чи торговця ЦП через якого ви бажаєте в подальшому здійснювати операції з вашими паперами.


за нюанс с ФФ не забывайте только
рахунок вроде и ваш, а достать - фиг :mrgreen:
cohan
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