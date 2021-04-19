8 березня на вторинці був супер пік здогадка - банки пилисосили усі бумаги із вторинки щоб встигнути під нові норми резервування (ОВДП дозволені в резерви, але не всі випуски) які вже мали вступити в дію https://interfax.com.ua/news/general/887563.html
... Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, ПУМБ, Сенс Банк та Південний повідомили, що приймають від клієнтів заявки на придбання під час первинного акціону облігацій від 1 штуки. Крім цього, майже всі ці банки скасували комісію з купівлі військових ОВДП за цією процедурою. Символічну плату залишив лише Південний — $0,5 за операцію. Також комісію у 1 тис. грн встановив Сенс Банк при купівлі до 20 валютних облігацій, хоча він і не встановлює жодної плати за придбання облігацій на вторинному ринку через свій додаток.
Водночас, деякі банки встановили плату за деякі інші операції, пов'язані з придбанням ОВДП. Наприклад, у ПУМБ необхідно заплатити 300 грн за відкриття рахунку в цінних паперах. У Кредобанк відкриття рахунку обійдеться у 900 грн, додатково треба заплатити від 200 грн за зарахування паперів на нього. ...
Alien написав:Нікуди. Право власності на цінні папери лишаються за вами - їх облік ведеться в національному депозитарії не залежно від того у кого ви їх придбали.
Дякую. А як в такому разі продати або отримати кошти ?
Вибачте я достеменно не знаю усю процедуру. Втім в теорії це виглядає так - ви маєте укласти угоду з іншими банком чи торговцем ЦП та подати заяву депозитарію про зміну банку чи торговця ЦП через якого ви бажаєте в подальшому здійснювати операції з вашими паперами.
Alien написав:Нікуди. Право власності на цінні папери лишаються за вами - їх облік ведеться в національному депозитарії не залежно від того у кого ви їх придбали.
Дякую. А як в такому разі продати або отримати кошти ?
Вибачте я достеменно не знаю усю процедуру. Втім в теорії це виглядає так - ви маєте укласти угоду з іншими банком чи торговцем ЦП та подати заяву депозитарію про зміну банку чи торговця ЦП через якого ви бажаєте в подальшому здійснювати операції з вашими паперами.
за нюанс с ФФ не забывайте только рахунок вроде и ваш, а достать - фиг