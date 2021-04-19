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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:59

  edgar_po написав:
  cohan написав:за нюанс с ФФ не забывайте только

Що то таке - цей загадковий ФФ ? фінмоніторинг ?

фрідомфінанс?)
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