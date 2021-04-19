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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 08:59
edgar_po написав: cohan написав:
за нюанс с ФФ не забывайте только
Що то таке - цей загадковий ФФ ? фінмоніторинг ?
фрідомфінанс?)
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54
Добрий день.Может кто подсказать для новичка какие гривневые овдп до пол года самые сладкие сейчас можно купить.Буду благодарен.
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sova1410
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