фрідомфінанс?)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 08:59
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54
Re: Ринок ОВДП
Добрий день.Может кто подсказать для новичка какие гривневые овдп до пол года самые сладкие сейчас можно купить.Буду благодарен.
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:43
sova1410
Відкриваєте брокерів/банки до яких маєте доступ, дивитесь на облігації які закінчуються в той місяць коли вам було би зручно, дивитесь на дохідність (якщо цікаво гуглите різницю між SIM/YTM там вона трохиє), якщо є 2 і один з них YTM а інший SIM, дохідність однакова в обох і срок обох вам підходить то краще купити SIM (чому? див. формулу YTM дохідності).
Ось і все.
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:44
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