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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:59

  edgar_po написав:
  cohan написав:за нюанс с ФФ не забывайте только

Що то таке - цей загадковий ФФ ? фінмоніторинг ?

фрідомфінанс?)
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54

Re: Ринок ОВДП

Добрий день.Может кто подсказать для новичка какие гривневые овдп до пол года самые сладкие сейчас можно купить.Буду благодарен.
sova1410
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:43

sova1410
Відкриваєте брокерів/банки до яких маєте доступ, дивитесь на облігації які закінчуються в той місяць коли вам було би зручно, дивитесь на дохідність (якщо цікаво гуглите різницю між SIM/YTM там вона трохиє), якщо є 2 і один з них YTM а інший SIM, дохідність однакова в обох і срок обох вам підходить то краще купити SIM (чому? див. формулу YTM дохідності).

Ось і все.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:44

  sova1410 написав:Добрий день.Может кто подсказать для новичка какие гривневые овдп до пол года самые сладкие сейчас можно купить.Буду благодарен.


Добрый!
Например UA4000213227 (1/11/2023) сегодня на бирже ПФС можете взять по 18% YTM

На рынке есть UA4000173371 (23/08/2023) по 16,5% SIM
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:19

sova1410
квітень, травень 2023 в ICU є по 15%
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greenozon
 
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