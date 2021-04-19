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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 08:59
edgar_po написав: cohan написав:
за нюанс с ФФ не забывайте только
Що то таке - цей загадковий ФФ ? фінмоніторинг ?
фрідомфінанс?)
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54
Добрий день.Может кто подсказать для новичка какие гривневые овдп до пол года самые сладкие сейчас можно купить.Буду благодарен.
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sova1410
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Додано: Вів 28 бер, 2023 12:43
sova1410
Відкриваєте брокерів/банки до яких маєте доступ, дивитесь на облігації які закінчуються в той місяць коли вам було би зручно, дивитесь на дохідність (якщо цікаво гуглите різницю між SIM/YTM там вона трохиє), якщо є 2 і один з них YTM а інший SIM, дохідність однакова в обох і срок обох вам підходить то краще купити SIM (чому? див. формулу YTM дохідності).
Ось і все.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 12:44
sova1410 написав:
Добрий день.Может кто подсказать для новичка какие гривневые овдп до пол года самые сладкие сейчас можно купить.Буду благодарен.
Добрый!
Например UA4000213227 (1/11/2023) сегодня на бирже ПФС можете взять по 18% YTM
На рынке есть UA4000173371 (23/08/2023) по 16,5% SIM
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Додано: Вів 28 бер, 2023 13:19
sova1410
квітень, травень 2023 в ICU є по 15%
SIM
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Додано: Вів 28 бер, 2023 13:21
Дуже дякую
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sova1410
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