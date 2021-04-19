sova1410 Відкриваєте брокерів/банки до яких маєте доступ, дивитесь на облігації які закінчуються в той місяць коли вам було би зручно, дивитесь на дохідність (якщо цікаво гуглите різницю між SIM/YTM там вона трохиє), якщо є 2 і один з них YTM а інший SIM, дохідність однакова в обох і срок обох вам підходить то краще купити SIM (чому? див. формулу YTM дохідності).
greenozon написав:8 березня на вторинці був супер пік здогадка - банки пилисосили усі бумаги із вторинки щоб встигнути під нові норми резервування (ОВДП дозволені в резерви, але не всі випуски) які вже мали вступити в дію https://interfax.com.ua/news/general/887563.html
банків в декілька разів більше, ніж первиних ділерів, тому умовно Приват купує в Мінфіну і одразу перепродає всіляким Моторбанкам, Укрбудінвестбанкам, а ці угоди це вже вторинний ринок. тобто 8 березня був не хаотичний пилососинг біржових стаканів на ПФТС/Перспективі, а двосторонні угоди, погоджені заздалегідь.