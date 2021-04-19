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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:59

  edgar_po написав:
  cohan написав:за нюанс с ФФ не забывайте только

Що то таке - цей загадковий ФФ ? фінмоніторинг ?

фрідомфінанс?)
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54

Re: Ринок ОВДП

Добрий день.Может кто подсказать для новичка какие гривневые овдп до пол года самые сладкие сейчас можно купить.Буду благодарен.
sova1410
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:43

sova1410
Відкриваєте брокерів/банки до яких маєте доступ, дивитесь на облігації які закінчуються в той місяць коли вам було би зручно, дивитесь на дохідність (якщо цікаво гуглите різницю між SIM/YTM там вона трохиє), якщо є 2 і один з них YTM а інший SIM, дохідність однакова в обох і срок обох вам підходить то краще купити SIM (чому? див. формулу YTM дохідності).

Ось і все.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:44

  sova1410 написав:Добрий день.Может кто подсказать для новичка какие гривневые овдп до пол года самые сладкие сейчас можно купить.Буду благодарен.


Добрый!
Например UA4000213227 (1/11/2023) сегодня на бирже ПФС можете взять по 18% YTM

На рынке есть UA4000173371 (23/08/2023) по 16,5% SIM
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:19

sova1410
квітень, травень 2023 в ICU є по 15%
SIM
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:21

Re: Ринок ОВДП

Дуже дякую
sova1410
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:33

а с каким мсс кодом происходит покупка ОВДП в Дии?
по каким кредиткам это попадает в льготный периуд?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:38

  greenozon написав:8 березня на вторинці був супер пік
здогадка - банки пилисосили усі бумаги із вторинки щоб встигнути під нові норми резервування (ОВДП дозволені в резерви, але не всі випуски)
які вже мали вступити в дію
https://interfax.com.ua/news/general/887563.html

Зображення


банків в декілька разів більше, ніж первиних ділерів, тому умовно Приват купує в Мінфіну і одразу перепродає всіляким Моторбанкам, Укрбудінвестбанкам, а ці угоди це вже вторинний ринок. тобто 8 березня був не хаотичний пилососинг біржових стаканів на ПФТС/Перспективі, а двосторонні угоди, погоджені заздалегідь.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:52

Re: Ринок ОВДП

Уважаемые коллеги!
Подскажите по покупке физиками долларовых ОВГЗ. Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность? И т.д.
Заранее благодарю.
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Сер 29 бер, 2023 10:56, всього редагувалось 1 раз.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:35

uaprofi

Не впевнений, що вам банк дозволить купити за кредитні кошти. Сенс банк, наприклад, в додатку відразу попереджає, що ОВДП можна придбати лише за свої.
Navegantes
 
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