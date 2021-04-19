фрідомфінанс?)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 08:59
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54
Re: Ринок ОВДП
Добрий день.Может кто подсказать для новичка какие гривневые овдп до пол года самые сладкие сейчас можно купить.Буду благодарен.
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:43
sova1410
Відкриваєте брокерів/банки до яких маєте доступ, дивитесь на облігації які закінчуються в той місяць коли вам було би зручно, дивитесь на дохідність (якщо цікаво гуглите різницю між SIM/YTM там вона трохиє), якщо є 2 і один з них YTM а інший SIM, дохідність однакова в обох і срок обох вам підходить то краще купити SIM (чому? див. формулу YTM дохідності).
Ось і все.
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:44
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:21
Re: Ринок ОВДП
Дуже дякую
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:33
а с каким мсс кодом происходит покупка ОВДП в Дии?
по каким кредиткам это попадает в льготный периуд?
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:38
банків в декілька разів більше, ніж первиних ділерів, тому умовно Приват купує в Мінфіну і одразу перепродає всіляким Моторбанкам, Укрбудінвестбанкам, а ці угоди це вже вторинний ринок. тобто 8 березня був не хаотичний пилососинг біржових стаканів на ПФТС/Перспективі, а двосторонні угоди, погоджені заздалегідь.
Додано: Сер 29 бер, 2023 09:52
Re: Ринок ОВДП
Уважаемые коллеги!
Подскажите по покупке физиками долларовых ОВГЗ. Через какой институт выгоднее входить? Как выходить? Какие комиссии? Какая доходность? И т.д.
Заранее благодарю.
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Сер 29 бер, 2023 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 бер, 2023 10:35
uaprofi
Не впевнений, що вам банк дозволить купити за кредитні кошти. Сенс банк, наприклад, в додатку відразу попереджає, що ОВДП можна придбати лише за свої.
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