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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 12:49
Хто питав вище, станом на 29.03.2023, в ICU доступні такі папери:
ISIN____________Погашення_____%
UA4000226427____05.04.2023____15,00
UA4000200885____19.04.2023____15,00
UA4000201255____24.05.2023____15,00
UA4000173371____23.08.2023____15,50
UA4000213227____01.11.2023____18,00
UA4000207880____22.05.2024____19,00
UA4000204150____26.02.2025____22,50
UA4000218531____13.05.2026____23,00
UA4000207518____26.05.2027____23,50
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